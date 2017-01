Pékin veut acheminer sur Terre des échantillons de sol martien

© REUTERS/ China Daily La Chine a tiré le plus lourd lanceur spatial en 30 ans

La Chine enverra vers la Planète rouge deux appareils dans le cadre du programme national d'exploration de Mars, a déclaré lundi Wu Yanhua, directeur adjoint de l'Administration nationale de l'espace.

Le lancement de la première sonde est prévu pour 2020. L'appareil devrait être mis en orbite terrestre par le lanceur Long March-5. Le voyage vers Mars ne devrait pas prendre plus de sept mois, relate l'agence Chine nouvelle.

Selon Wu Yanhua, la Chine envisage également d'envoyer vers Mars un deuxième appareil, censé atterrir en douceur, recueillir des échantillons de sol et les transporter sur Terre. Les détails de ce programme et ses délais n'ont pas été divulgués.

Pékin projette en outre d'envoyer un vaisseau spatial vers Jupiter, a confirmé le responsable.

