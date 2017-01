La Chine renforce ses positions sur le marché européen de l'acier

Le montant du contrat pourrait atteindre 1,4 milliard d'euros, selon le site The Slovak Spektator. L'usine en question revêt une importance stratégique pour l'industrie européenne de l'acier, ce qui pourrait présenter un obstacle à l'approbation de la transaction par Bruxelles.

L'UE considère la Chine comme son principal concurrent sur ce marché et adopte des mesures anti-dumping ciblant plusieurs produits de l'acier chinois. Or, pour Mikhaïl Beliaïev de l'Institut des marchés boursiers et de la gestion, Bruxelles devra faire un choix entre la rentabilité commerciale et le danger de renforcer la présence de la Chine sur le marché européen.

« Tous les Européens sont conscients du fait que la Chine procède à cet achat non pour aider l'Europe. Il s'agit d'une décision stratégique purement pragmatique visant à renforcer le contrôle chinois sur l'industrie mondiale de l'acier », explique l'expert.

« La Chine se positionne en tant que pays doté d'importantes capacités financières, capable de s'offrir beaucoup de choses (…). Elle fait ce qu'elle croit nécessaire en vue de consolider son influence au niveau international », estime M. Beliaïev.

À l'heure actuelle, Hesteel Group est le deuxième groupe sidérurgique en termes de volumes de production derrière ArcelorMittal, dont le siège social est installé à Luxembourg. Or, ce dernier risque de quitter le top du palmarès suite à l'éventuelle fusion des sociétés chinoises Baosteel Group Corp et Wuhan Iron and Steel Corporation.

Cette restructuration, tout comme l'achat de l'aciérie U.S. Steel Košice par Hesteel Group, font partie des efforts déployés par Pékin pour changer la donne sur le marché mondial de l'acier.

