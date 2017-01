Six bombardiers russes Tu-22M3 frappent des sites de Daech en Syrie

Six bombardiers supersoniques russes Tupolev Tu-22M3 ont effectué lundi une frappe contre des sites du groupe terroriste Etat islamique (Daech) près de Deir ez-Zor, en Syrie, a annoncé le ministère russe de la Défense.

« Six bombardiers russes à long rayon d'action Tu-22M3, ont effectué le 30 janvier une frappe conjointe contre les sites de Daech récemment repérés dans la province de Deir ez-Zor. Les avions ont décollé depuis le territoire russe et survolé l'Iran et l'Irak », a indiqué le ministère.

Le raid a permis de détruire deux postes de commandement, des dépôts d'armes et de munitions de Daech, ainsi que de neutraliser un grand nombre de terroristes et de matériels, d'après le communiqué.

« Des chasseurs Sukhoi Su-30SM et Su-35S, qui ont décollé depuis l'aérodrome syrien de Hmeimim, ont protégé les bombardiers pendant la mission. Tous les avions russes ont regagné leurs aérodromes après l'opération », a précisé le ministère.

La semaine dernière, les avions russes Tu-22M3 ont porté des frappes contre les terroristes les 23, 24 et 25 janvier.

Les terroristes mènent depuis le 14 janvier une offensive contre la ville de Deir ez-Zor et la base aérienne syriennes situé dans ses environs. Les bombardiers russes Tu-22M3 ont commencé à porter des frappes contre les positions des terroristes dans cette région le 21 janvier dernier.

