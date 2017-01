Quand des adolescents piratent le site de CNN

Après Mark Zuckerberg et BuzzFeed, le groupe de pirates se faisant appeler OurMine s'en est pris à la chaîne de télévision américaine CNN.

Les rubriques CNN International et CNN Politics, ainsi que le compte Facebook de la chaîne, ont été visés par les pirates, indique le site d'information Mashable.

Les hackers ont publié sur les pages de CNN leur logo et leur traditionnel message: « Salut, c'est OurMine. Ne vous inquiétez pas, nous sommes juste en train de tester votre sécurité, contactez-nous pour qu'on vous en dise plus ».

Une demi-heure plus tard, la chaîne a rétabli l'accès au site et a retiré le message des hackers.

Si le nombre précis de hackers au sein d'OurMine est encore inconnu, selon certains médias, trois adolescents vivant en Arabie saoudite en font partie. Le site BuzzFeed News a même confirmé qu'un des pirates du groupe était un jeune homme connu sous le nom d'« Ahmad Makki ».

© AFP 2016 EMMANUEL DUNAND/FILES Piraté, le New York Times annonce des frappes russes contre les USA

Le groupe OurMine s'est fait connaître ces derniers mois. La semaine dernière, le groupe de pirates a fait le buzz en publiant sur une des pages Twitter du New York Times une fausse déclaration de Vladimir Poutine sur des attaques imminentes contre les États-Unis.

Les pirates ont annoncé via Twitter la mort de la reine Élisabeth II et de la chanteuse Britney Spears. Ils seraient également impliqués dans le piratage des pages de Marvel, de Netflix et de Sony Music Global. OurMine a attaqué les comptes des plus grands noms dans le domaine de la technologie, y compris les PDG de trois grandes sociétés, Google (Sundar Pichai), Facebook (Mark Zuckerberg) et Uber (Travis Kalanick).

