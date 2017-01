Un monument au président US Roosevelt bientôt érigé en Crimée

Le 8 avril prochain, jour des célébrations de la fête de la rue portant le nom de Franklin Roosevelt à Yalta, un monument dédié au 32e président des États-Unis sera solennellement inauguré, a annoncé le maire de cette ville criméenne Andreï Rostenko.

« On veut espérer que cela marquera une étape importante dans le resserrement des rapports russo-américains (…). Par ailleurs, il s'agit tout simplement de rendre hommage à ce grand homme, au dirigeant du peuple américain qui a apporté une contribution inappréciable dans l'établissement de la paix et de bonnes relations entre nos deux pays », a déclaré devant les journalistes M. Rostenko.

Le monument sera érigé pour commémorer la grande contribution du 32e président américain à la décision de la conférence de Yalta en 1945.

La conférence de Yalta a été une réunion des principaux responsables de l'Union soviétique (Joseph Staline), du Royaume-Uni (Winston Churchill) et des États-Unis (Franklin D. Roosevelt). Elle s'est tenue du 4 au 11 février 1945 dans le palais de Livadia, situé dans les environs de la station balnéaire de Yalta en Crimée.

Le nom de Franklin Delano Roosevelt a été attribué à une rue de Yalta le 31 mars 1960. Il y a également là un petit musée du 32e président des États-Unis et son buste.

