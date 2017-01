Grande-Bretagne: NatWest renonce à fermer les comptes de RT

© Sputnik. Evgeny Biyatov Tous les comptes de RT bloqués au Royaume-Uni

Cette information a été révélée à Sputnik par le service de presse de la chaîne RT.

Auparavant, NatWest avait adressé à RT une lettre indiquant que tous les comptes de la chaîne au Royaume-Uni étaient fermés et que la décision n'était pas sujette à révision.

La rédactrice en chef de la chaîne de télévision RT et de l'agence Rossiya Segodnya Margarita Simonian a expliqué la fermeture par des raisons politiques et a indiqué que les autorités britanniques ne disposaient pas de motifs suffisants pour bloquer les comptes de la chaîne, son travail et sa situation financière ayant toujours été transparents et sans taches.

La banque NatWest n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les comptes de RT au Royaume-Uni ont été bloqués.

Le porte-parole de la première ministre Theresa May et le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson ont indiqué pour leur part que la décision de fermer les comptes de RT relevait des affaires intérieures de la banque. L'affirmation a été mise en doute par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Selon lui, « aucune banque ne prendrait des décisions pareilles de façon autonome ».

Néanmoins, le ministère russe des Affaires étrangères a espéré que les autorités britanniques prendraient les mesures adéquates afin de résoudre la situation.

