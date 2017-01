Jeune Afghane: «la guerre m’a pris la vue»

Quand elle était petite, sa famille déménageait très souvent et était toujours en quête d'un endroit sûr pour y vivre. Après un bombardement, Setara s'est rendue compte qu'elle ne voyait plus rien. Depuis, sa vue n'est jamais revenue.

« Ceux qui ne voient pas et ceux qui ont cette capacité, habitent dans des mondes complètement différents. Je ne peux pas voir le ciel bleu, dont les gens parlent, je ne peux que l'imaginer. (…) Je suis une fille et je veux voir de quelle couleur est ma nouvelle robe, par exemple (…). Nous sommes amies avec ma mère, elle m'aide à choisir mes vêtements, elle s'intéresse à mes goûts. »

Sa famille a épaulé Setara par sa chaleur et lui a donné des forces, mais ce sont d'autres gens qui l'aident à s'adapter à la société et à se trouver. Un centre d'aide pour les non-voyants à Kaboul a aussi été fondé par des aveugles, Fereshta Yaqubi et son époux Mehdi Salami. Les portes du centre sont ouvertes pour tous ceux qui ne sont pas prêts à se sentir « défectueux », comme on le dit ici.

Le centre propose d'abord une assistance psychologique puis à long terme il encourage les conversations émotionnelles à propos de tout et de rien, un vaste programme éducatif.

Dans une atmosphère de compréhension réciproque, les gens se parlent, se soutiennent et même, n'ayant pas de possibilité de voir le monde autour d'eux, rêvent de sentir un jour la paix revenir dans leur pays natal.

