300 terroristes déposent les armes dans le sud de la Syrie

Environ 300 terroristes ont déposé les armes dans la province syrienne de Deraa (sud) dans le cadre du programme de réconciliation nationale, a annoncé lundi l'agence syrienne Sana.

4 tonnes d'aide humanitaire russe acheminées dans la province de Deraa

Selon l'agence, 280 terroristes ont rendu 60 armes à feu, 15 mines antichars et plusieurs bombes de fabrication artisanale à l'issue de négociations.

Ces derniers mois, des centaines de terroristes ont déposé les armes dans la province de Deraa. Les habitants des villages occupés par les radicaux ont souhaité passer la procédure de réhabilitation.

Le ministère syrien de la Réconciliation mène des négociations avec les citoyens du pays faisant partie de formations armées illégales. Ces discussions se déroulent dans le cadre d'un programme gouvernemental de réconciliation. Les autorités invitent les citoyens syriens à déposer les armes et à passer la procédure de réhabilitation pour revenir à la vie normale. En 2014, 1 500 terroristes, qui avaient pris le contrôle de la ville de Homs, se sont rendus aux forces gouvernementales grâce à ce programme.

