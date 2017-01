Décret Trump: Air France refuse d'embarquer plusieurs passagers vers les USA

La compagnie aérienne française Air France a déjà refusé l'embarquement vers les États-Unis à plusieurs personnes, issues des sept pays majoritairement musulmans figurant dans le texte du décret intitulé « Sur la Protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis », signé vendredi 27 janvier par le président américain Donald Trump.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump signe le décret sur la protection de la frontière américaine

« Chaque compagnie aérienne, peu importe le pays d'arrivée, est obligée de se conformer aux exigences d'entrée du pays desservi », s'est expliquée la compagnie aérienne française dans un communiqué.

Afin de contrer la menace terroriste aux États-Unis, Donald Trump a signé vendredi 27 janvier un décret intitulé « Sur la Protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Le document interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, à savoir l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Ledit décret suspend par ailleurs l'accueil de réfugiés sur le territoire américain pendant 120 jours et bloque pour un délai indéterminé l'accueil de réfugiés en provenance de Syrie.

