Décret Trump sur l’immigration: l’Irak riposte

Œil pour œil, dent pour dent: le parlement irakien a voté lundi une mesure de réciprocité visant les Américains, après la décision de Donald Trump d'interdire l'entrée des citoyens irakiens et de six autres pays musulmans aux États-Unis, annonce le quotidien britannique The Independent.

Plus tôt dans la journée, le ministère irakien des Affaires étrangères a appelé l'administration américaine à réviser le décret intitulé «Sur la Protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis». Le document interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, soit l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

« La diplomatie irakienne exprime sa déception et son étonnement suite au décret du président… Il est regrettable qu'un décret de ce type soit émis à l'égard d'un allié uni avec les États-Unis par un partenariat stratégique », a déploré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmad Jamal.

Il a également insisté sur le fait que la diplomatie irakienne tenait « obligatoirement » à ce que le décret soit révisé.

