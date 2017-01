La police annonce le nom du tireur de Québec

L'attaque contre la grande mosquée de Québec, qui a coûté la vie à six personnes, aurait été perpétrée par un Franco-Canadien, Alexandre Bissonnette, 27 ans, étudiant de l'université Laval de Québec, a annoncé lundi la chaîne de télévision TVA citant la police canadienne.

La police avait initialement arrêté deux suspects: Alexandre Bissonnette et un ressortissant du Maroc Mokhamed Khadir, lui aussi étudiant de l'université locale.

💥 Alexandre #Bissonnette est désormais considéré comme le seul suspect de l'#attentat de #Québec par la police canadienne. pic.twitter.com/dBIt2uYUiW — 💥Kevinserine (@kevinserine) 30 janvier 2017

Selon la Sûreté du Québec (SQ) citée par les médias, Alexandre Bissonnette est le seul des deux individus arrêtés dimanche qui est considéré comme suspect. La police a découvert des armes à feu et notamment un fusil d'assaut AK-47 dans son véhicule.

Mokhamed Khadir est considéré comme un témoin. Il a été relâché peu après son arrestation non loin de la mosquée.

Attaque terroriste dans une mosquée de Québec, au Canada. 6 musulmans tués et 8 blessés dont 6 dans un état grave. #QuebecShooting pic.twitter.com/of4GoM1xQM — Salem (@Ibn_Sayyid) 30 janvier 2017

​Deux hommes cagoulés ont ouvert le feu sur des fidèles rassemblés pour la prière d'Al Isha, la dernière des cinq prières quotidiennes musulmanes, dans le Centre culturel islamique de Québec (sud-est du Canada), également connu sous le nom de grande mosquée de Québec. L'attaque a eu lieu dimanche vers 19h30 (lundi, 00h30 UTC). Entre 40 et 100 personnes se trouvaient dans la mosquée au moment de la fusillade. Six personnes ont été tuées et dix-huit autres blessées. La police, arrivée rapidement sur les lieux, a interpellé les deux hommes.

Une petite vigile s'organise déjà aux abords du périmètre entourant la Grande mosquée #lesoleil #quebec pic.twitter.com/VQuLmvLLa6 — Guillaume Piedboeuf (@GPiedboeuf) 30 janvier 2017

​Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a décrit l'acte comme un « attentat terroriste dirigé contre les musulmans ».

Le Centre culturel islamique de Québec avait déjà été la cible d'un geste à caractère haineux, mais beaucoup moins grave : une tête de porc avait été déposée devant l'une de ses portes pendant le jeûne de Ramadan en juin 2016.

