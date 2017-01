Boris Johnson appelle à ne pas diaboliser Donald Trump

© REUTERS/ Kevin Lamarque Rencontre May-Trump: une caricature du Guardian indigne la Toile

Bien que Boris Johnson ait reconnu devant le parlement que la politique conduite par le nouveau locataire de la Maison Blanche était « extrêmement controversée », il a souligné l'« importance vitale » de l'alliance entre Londres et Washington.

Donald Trump a reçu des mains de la première ministre britannique, Theresa May, lors de sa visite aux États-Unis la semaine dernière, une invitation officielle pour une visite d'État au Royaume-Uni. Par la suite, une pétition a été lancée sur le site du parlement britannique demandant l'annulation de la future visite du dirigeant américain.

Depuis lors, la pétition a ressemblé plus de 1,4 million de signatures. Il s'agit d'ores et déjà de la deuxième pétition la plus populaire de tous les temps, après celle réclamant un nouveau référendum sur le Brexit, signée par plus de quatre millions de personnes.

Selon le site, toute pétition doit faire l'objet d'un débat au parlement si elle a dépassé le seuil des 100 000 signatures. Toutefois, Downing Street s'est déjà opposé à cet appel, selon la BBC. Le bureau de la première ministre aurait expliqué que l'invitation avait été acceptée et la retirer « déferait tout » le dialogue engagé entre Mme May et M. Trump.

