Damas: les zones de sécurité non approuvées violent la souveraineté syrienne

Toutes les tentatives de créer des zones de sécurité en Syrie sans le feu vert de Damas constituent une violation de la souveraineté de ce pays, a annoncé l'agence syrienne Sana.

Le président américain Donald Trump avait antérieurement confirmé son intention de mettre en place des zones de sécurité en Syrie pour régler le problème des réfugiés.

© Sputnik. Alexey Druginin Kremlin: Trump devrait évaluer les conséquences des zones sécurisées en Syrie

Selon le porte-parole du président russe Dmitri Peskov, les États-Unis devraient d'abord étudier toutes les éventuelles conséquences de cette mesure. Washington n'a pas encore examiné avec Moscou l'idée de créer des zones de sécurité pour les réfugiés syriens, a-t-il précisé.

Commentant le projet de Donald Trump, Haldun Solmazturk, président de l'Institut Turquie au XXIe siècle et ex-chef du Département de la sécurité internationale de l'État-major des forces armées turques, a déclaré à Sputnik que l'idée de création de zones de sécurité ou d'exclusion aérienne est « pratiquement irréalisable ».

« Il est évident qu'il est pratiquement impossible de réaliser des projets de mise en place de zones de sécurité et d'exclusion aérienne dans les conditions actuelles. La situation a beaucoup changé en Syrie. Il est prématuré de parler de zones de sécurité ou d'exclusion aérienne avant qu'on trouve une solution politique universelle à la crise syrienne, qui sera appliquée dans tout le pays », a indiqué M. Solmazturk vendredi dernier.

Le président de l'Institut précise que dans les conditions actuelles, avant qu'une solution politique générale du conflit syrien, concernant tout le pays, ne soit trouvée, il est trop tôt pour parler de la création de telles zones.

