Des avions-espions US et suédois repérés près des côtes russes

Des avions militaires suédois et américains ont mené lundi une mission de reconnaissance à proximité des frontières maritimes de la région russe de Kaliningrad, enclavée entre la Lituanie et la Pologne, ont annoncé les sites occidentaux surveillant les vols d'avions militaire.

Selon les sites, l'avion stratégique de reconnaissance de l'Armée de l'air américaine RC-135W immatriculé 62-4138 et possédant l'indicatif d'appel STONY53, parti depuis la base aérienne de Mildenhall en Angleterre, s'est rapproché de la région de Kaliningrad à une altitude de 10 000 mètres. Il a mené une mission de reconnaissance radar du territoire russe pendant plus de deux heures.

L'avion de reconnaissance suédois Gulfstream IV immatriculé 102003 et ayant l'indicatif d'appel SVF623 s'est en même temps rapproché de la côte russe dans le sud de la Baltique. L'avion, qui a décollé depuis la base aérienne de Malmen, située près de la ville de Linköping, a mené une mission de reconnaissance le long du littoral de la région de Kaliningrad à 12 000 mètres d'altitude.

L'avion-espion américain a survolé la mer du Nord, le Danemark et la partie sud de la Baltique pour s'approcher de la Russie. Ces dernières semaines, cet appareil immatriculé 62-4138 effectue des vols de reconnaissance dans le sud de la Baltique presque tous les jours. Il s'approche des frontières russes en venant de la Pologne comme de la mer Baltique.

Selon les informations de sources ouvertes, les avions RC-135W sont destinés à intercepter, enregistrer et analyser les communications radio, à obtenir des informations sur le lieu de déploiement, la composition, les régimes de fonctionnement et les performances des systèmes radioélectroniques de gestion des troupes terrestres, de la défense antiaérienne et de l'aviation.

Ces derniers temps, les avions militaires des États-Unis, d'autres pays membres de l'Otan et de la Suède effectuent des vols de reconnaissance près des frontières occidentales de la Russie et au-dessus des régions de la mer Baltique où évoluent les navires de guerre russes.

Les observateurs notent que ces vols de reconnaissance sont devenus plus fréquents après le déploiement de missiles sol-air S-400 et Iskander et de missiles antinavires Bastion dans la région de Kaliningrad et le transfert des corvettes lance-missiles Zeleny Dol et Serpoukhov dotés de missiles Kalibr-NK en mer Baltique.

