Sergueï Lavrov: le dialogue avec les militaires US sur la lutte contre l’EI est possible

La Russie ne doute pas de la possibilité d'un dialogue professionnel entre les militaires russes et américains sur la mise au point de mesures concrètes de lutte contre le groupe terroriste État islamique (Daech), a déclaré lundi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

© REUTERS/ Khalil Ashawi La Russie n'a reçu aucune donnée des USA sur les groupes terroristes en Syrie

« Je ne sais pas s'il est possible aujourd'hui de réanimer le Centre exécutif conjoint de lutte contre Daech et le Front al-Nosra, mais je suis tout à fait certain que toutes les conditions se trouvent réunies à présent pour une conversation professionnelle et désidéologisée entre les militaires russes et américains en vue d'élaborer des mesures militaires concrètes pour réprimer les terroristes en Syrie », a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse.

Et de rappeler que l'année dernière, les militaires russes et américains avaient convenu de créer un centre exécutif conjoint pour échanger les renseignements et concerter les cibles des frappes destinées à écraser Daech et le Front al-Nosra sur le territoire syrien, mais qu'au dernier moment, quand toutes les ententes avaient déjà été enregistrées, l'administration Obama n'avait pas pu surmonter sa russophobie au nom de la lutte contre le terrorisme.

Sergueï Lavrov a également indiqué que Moscou aurait salué la formation d'une seule délégation de l'opposition aux négociations sur la Syrie.

« Nous préférions évidemment que le gouvernement syrien ait un seul partenaire aux négociations, mais ne voyons aucun mal dans la présence de plusieurs partenaires. Si ceux qui sont venus notamment le 27 janvier à Moscou pour discuter des résultats de la rencontre d'Astana sur un règlement en Syrie décident de s'unir, nous ne ferons que saluer une telle décision », a précisé le ministre.

Et d'ajouter qu'il y avait encore un autre participant à ce processus politique, à savoir ce groupe qui représentait les détachements de l'opposition armée qui formaient une seule délégation à Astana.

« De l'avis général, il faut impliquer ce groupe dans le processus politique et ce, d'autant plus que ces personnes ont déjà commencé, à titre préalable, à discuter certaines questions avec la délégation du gouvernement syrien », a conclu Sergueï Lavrov.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »