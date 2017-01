Syrie: la Russie formera des démineurs à Alep

Le centre international de déminage des Forces armées russes a ouvert à Alep une filiale chargée de former les militaires syriens qui participeront au déminage de territoires libérés des djihadistes, a annoncé le directeur du centre Igor Mikhalik.

« Un centre de formation des spécialistes syriens a été inauguré dans la ville. Le premier groupe commence la formation le 31 janvier. De 50 à 70 militaires syriens devraient prendre part à la première étape de la formation », a indiqué le responsable.

Après avoir terminé les cours, les militaires syriens formeront une unité de sapeurs. Elle prendra part au déminage d'Alep et des autres territoires libérés en Syrie. La formation durera entre un et trois mois, en fonction de la spécialité. Les cours théoriques seront donnés dans des locaux spécialisés, alors que les travaux pratiques se dérouleront sur le terrain.

Ministère russe de la Défense Les sapeurs russes sécurisent plus de 1.500 hectares à Alep

Selon le directeur du centre, les sapeurs auront beaucoup de travail.

« On a découvert un dépôt de mines antipersonnel et de mines antichar. La fabrication de ces mines est massive. Elles sont toutes de bonne qualité et fabriquées industriellement. Cela veut dire que nous voyons des traces d'une guerre de mines », a expliqué le directeur du centre de déminage.

Auparavant, il a été annoncé que les experts russes ont déminé en une semaine plus de 360 hectares de terrain à Alep et 75 kilomètres de routes. Ils ont également réussi à désamorcer plus de 1 000 engins explosifs.

