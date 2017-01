Escalade en Ukraine: les insurgés de Donetsk décrètent un cessez-le-feu

Les insurgés de la République populaire de Donetsk (DNR) décrètent un cessez-le-feu. Après une nouvelle reprise des combats dans la région, plusieurs localités situées dans le sud de la République se sont retrouvées sans électricité, annonce le ministère de la Défense de la République autoproclamée. Selon les médias ukrainiens, dans la ville d'Avdeïevka, les pilonnages ont provoqué une coupure d'eau, d'électricité et de chauffage.

« Les forces armées de la DNR ont cessé les hostilités et observent pleinement la trêve pour assurer les travaux d'entretien », a indiqué le porte-parole du ministère.

« Nous sommes prêts à observer un régime de cessez-le-feu si la partie ukrainienne fait de même », a-t-il poursuivi.

Peu avant midi dimanche, les troupes de Kiev ont tiré près de 900 projectiles contre le territoire de la DNR. Lundi, le pilonnage de la ville de Makeïevka a fait un mort et trois blessés.

Les insurgés affirment également que la zone industrielle de la ville de Iassinovataïa subit des tirs d'artillerie lourde dont l'emploi est interdit dans la zone de conflit conformément aux accords de Minsk destinés à mettre fin à la crise ukrainienne.

Hier, le président ukrainien Piotr Porochenko a interrompu sa visite en Allemagne sur fond de situation d'urgence dans la ville d'Avdeïevka.

