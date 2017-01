Margarita Simonian dévoile le principal problème dans les relations Russie-USA

Le principal écueil dans les relations entre la Russie et les États-Unis est une «ignorance criante», ainsi que l'incompétence de ceux qui prennent les décisions «de l'autre côté», a déclaré Margarita Simonian dans une interview accordée à la chaine de télévision russe Rossia 24.

«Si cette dureté était au moins basée sur des informations et compétente, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Quand cette dureté est basée sur la bêtise, sur l'absence totale d'information, sur l'impossibilité, la non-volonté et l'incapacité d'obtenir de l'information, elle se transforme d'une dureté normale, à laquelle tout grand pays a droit, en dureté suicidaire et tout simplement en bêtise meurtrière C'est l'histoire classique de l'éléphant dans un magasin de porcelaine », a indiqué Mme Simonian.

Début janvier, le renseignement américain a présenté un rapport sur la prétendue ingérence russe dans la campagne électorale aux États-Unis. Accusant la Russie pour une énième fois, les services spéciaux ont refusé de fournir des preuves concrètes. Alors que le FBI n'a jamais initié la moindre enquête sur les prétendues cyberattaques russes, les agences de renseignement américains ont tiré des conclusions en se référant à des blogs et à certains reportages diffusés par des chaines de télévision russes.

Au total, le renseignement américain a consacré sept pages de son rapport à la chaîne RT et à l'agence Sputnik. En guise de preuve, ils ont utilisé une caricature représentant la rédactrice en chef de Sputnik et de la chaîne RT Margarita Simonian sans aucun lien avec la campagne électorale de 2016.

Selon Margarita Simonian, le rapport de la CIA comprenait des dates fausses, des informations vieilles de cinq à sept ans, ainsi qu'une référence à une émission de télévision dont la diffusion a été suspendue depuis plusieurs années.

« Nous y sommes confrontés constamment. Nous lisons les résolutions prises au Congrès, qui annoncent que Barack Obama a tendu la main de l'amitié à Vladimir, et que Vladimir Poutine l'a rejetée déloyalement en attaquant la Géorgie en 2008. Mais à cette époque-là, le président américain était George W. Bush, et le président russe Dmitri Medvedev. Poutine et Obama n'y sont pour rien », a conclu Margarita Simonian.

