Des chars américains en route pour les pays baltes

© AP Photo/ Patrik Stollarz Les chars US en Europe font peur aux Allemands

Des chars américains Abrams déployés par rotation en Pologne seront transférés d'ici la fin de la semaine en Lettonie, en Lituanie et en Estonie, annonce le Wall Street Journal. Ce redéploiement sera effectué à l'issu d'exercices américano-polonais qui ont débuté lundi, et dans le cadre de manœuvres de l'Otan et de ses alliés baptisées Atlantic Resolve qui prévoient le déploiement d'un millier de militaire et d'armements en Pologne.

Sans citer le nombre exact de blindés qui seront transférés, le média américain indique que les véhicules blindés et leurs équipages resteront dans les pays baltes jusqu'au printemps.

Le déploiement des chars américains en Pologne s'inscrit dans le cadre du plus grand renforcement de l'Alliance sur flanc oriental européen observé depuis la fin de la guerre froide. Au total, la manœuvre mobilise près de 3 500 militaires, 87 chars, 18 chars obusiers Paladin, plus de 400 véhicules Humwee ainsi que 144 blindés Bradley.

Moscou ne cesse de son côté de répéter qu'il s'agit d'une provocation et qu'il est dangereux de déstabiliser l'équilibre des forces sur le continent européen. Le renforcement de la présence militaire de l'Alliance atlantique en Europe est considéré à Moscou comme un signal négatif et dangereux.

