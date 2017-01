Plus de la moitié des Américains favorables au décret sur l’immigration

© AFP 2016 SAFIN HAMED Décret Trump sur l’immigration: l’Irak riposte

Alors que la polémique ne cesse d'enfler autour du décret signé vendredi dernier par Donald Trump, les Américains, dans leur majorité, semblent approuver cette initiative. Selon un récent sondage réalisé par Rasmussen Reports et cité par le site The Hill , 57% des Américains sont favorables au document visant à interdire pendant trois mois l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays musulmans, soit l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

Comme le relève le sondage, 33% des personnes interrogées sont hostiles au document alors que 10% sont encore indécis.

Interrogés sur les effets du décret, 56% des Américains ont estimé qu'il améliorerait la capacité du gouvernement à détecter les terroristes présumés.

Outre l'interdiction temporaire d'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane, Donald Trump a suspendu l'accueil de réfugiés de Syrie pour une durée indéterminée. D'autres pays sont également visés par cette dernière mesure pour 120 jours.

L'exécutif déclare vouloir ainsi empêcher l'entrée dans le pays de terroristes islamistes.

