Kremlin: les attaques dans le Donbass soutenues par l’armée ukrainienne

Le porte-parole du président de la Fédération de Russie Dmitri Peskov a déclaré que l'attaque contre les villes du Donbass qui se poursuivent depuis le 29 janvier, étaient soutenues par l'artillerie des Forces armées de l'Ukraine.

« Il y a des informations crédibles qui témoignent qu'hier (lundi 30 janvier, ndlr), les bataillons ont entrepris une tentative d'attaquer le territoire contrôlé par les républiques du Donbass. Ils ont traversé la ligne de contact avec l'appui de l'artillerie et les insurgés du Donbass ont dû repousser l'attaque », a déclaré M. Peskov.

Selon lui, l'attaque a échouée. « Comme on le sait, les insurgés du Donbass ont ramené la situation dans l'état d'avant agression », a-t-il rajouté.

À la question de savoir quelles informations exactement possède Moscou, M. Peskov a fait remarquer que les experts en la matière devaient évoquer certaines données.

Selon lui, il est difficile d'affirmer que Kiev contrôle les bataillons:

« Il est peu probable qu'il s'agisse d'un niveau approprié de contrôle. Mais en tout cas, les actions agressives de ces bataillons ont été réalisées avec l'appui de l'artillerie des Forces armées de l'Ukraine », a-t-il déclaré.

Au sein des structures de force, ils ont quand même déclaré qu'actuellement les forces de sécurité ukrainiennes continuaient à attaquer la ville, y compris à porter des tirs d'artillerie : l'armée ukrainienne a tiré sur la ville de Iassinovataïa avec des lance-roquettes multiples Grad. Ils ont tiré 120 projectiles.

Rappelons que depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Les Forces armées de l'Ukraine ont augmenté le nombre de tirs contre Donetsk, Iassinovataïa et Avdeïevka, faisant six morts et 13 blessés.

© Sputnik. Dan Levy Plusieurs localités privées d'électricité dans le Donbass suite à la reprise de combats

Les insurgés affirment également que la zone industrielle de la ville de Iassinovataïa subit des tirs d'artillerie lourde dont l'emploi est interdit dans la zone de conflit conformément aux accords de Minsk destinés à mettre fin à la crise ukrainienne.

Lundi, le président ukrainien Piotr Porochenko a interrompu sa visite en Allemagne sur fond de situation d'urgence dans la ville d'Avdeïevka.

