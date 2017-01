Les présidents turc et iranien attendus prochainement en Russie

© Sputnik. Vitaly Belousov Moscou compte sur une alliance à long terme avec la Turquie et l’Iran

La Russie se prépare à accueillir prochainement le président iranien Hassan Rohani et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Comme l'a confirmé ce mardi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, les deux visites sont à l'ordre du jour, mais les dates concrètes seront communiquées plus tard.

Évoquant la rencontre, le ministère iranien des Affaires étrangères a de son côté constaté un niveau de coopération remarquable entre Téhéran et Moscou. « Nos relations avec la Russie sont en plein essor. Un échange intense s'effectue entre les délégations », a indiqué Bahram Ghasemi, porte-parole de la diplomatie iranienne, ajoutant que les représentants des deux pays se rendaient régulièrement visite.

© AP Photo/ Sergei Grits Russie, Turquie et Iran contrôleront le respect de la trêve en Syrie

Quant au président turc, Recep Tayyip Erdogan envisage de se rendre en Russie début mars pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine, selon les sources diplomatiques contactées par Sputnik. La visite aura lieu dans le cadre du Conseil russo-turc de coopération de haut niveau.

Selon la source, les chefs d'État discuteront de la levée des restrictions sur les importations de produits turcs vers Russie, de la suppression du régime des visas ainsi que de la crise syrienne.

