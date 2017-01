Un bras de fer s'engage entre la Grèce et la Turquie sur les militaires en fuite

© AP Photo/ Michael Virtanen La Grèce refuse d’extrader des militaires turcs

Suite au refus grec, le ministre turc des Affaires étrangères s'est montré plus offensif et a menacé d'annuler l'accord de réadmission des migrants signé avec la Grèce et l'Union européenne. Selon Murat Bilhan, vice-président du Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM), les actuelles tensions entre les deux pays sont susceptibles de revêtir un caractère dangereux.

L'interlocuteur de Sputnik reconnaît que l'organisation FETÖ de Fethullah Gülen, auquel appartenaient, selon Ankara, les militaires réfugiés en Grèce, présente un « grave problème » pour la Turquie, ses membres étant présents dans « toutes les structures qui forment l'État turc ».

« Cependant, le problème d'extradition relève du droit international. Par tradition, la Grèce, comme la Turquie, préfère ne pas livrer ceux qui y ont sollicité l'asile (…). Si la Turquie insiste sur l'extradition de ces militaires, cela risquerait d'aggraver la situation déjà difficile dans les relations entre les deux pays », explique l'expert.

Toujours d'après lui, les discussions sur un possible rétablissement de la peine de mort en Turquie décourageraient également la Grèce de livrer les militaires à Ankara.

« La peine de mort contredit les standards européens et les valeurs universelles (…). De ce fait, il faut accepter le refus grec avec compréhension, compte tenu du fait que les intéressés risquent d'être condamnés à la peine capitale », estime l'analyste.

