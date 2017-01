Deux pilotes russes tués dans des crashs d'hélicoptères en RD Congo

Deux pilotes russes ont été tués et trois autres membres d'équipage russe blessés vendredi dans les crashs de deux hélicoptères Mi-24 de l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé mardi l'agence AFP se référant au général Léon Mushale, commandant des opérations.

Selon l'agence AFP, un officier de l'armée congolaise a également trouvé la mort et deux autres officiers congolais ont été blessés.

Toutefois, l'ambassade de Russie en RDC ne confirme pas la mort des pilotes russes et note qu'il n'y avait pas de Russes parmi les membres d'équipage des hélicoptères.

Les deux crashs se sont produits à la suite du mauvais temps, a annoncé le général Mushale cité par l'AFP. Les hélicoptères effectuaient une patrouille de reconnaissance contre les membres du Mouvement du 23 mars (M23) qui avaient capturé un autre pilote russe, d'après le général.

Tous les blessés ont été hospitalisés.

Un conflit opposant les formations antigouvernementales et l'armée de la République démocratique du Congo déchire le pays depuis 2004. Le mouvement M23 défend les intérêts de la minorité ethnique des tutsis dans l'est du pays. Les autorités congolaises accusent le Rwanda voisin d'aider les rebelles du M23. Le gouvernement rwandais rejette ces accusations.

