La Palmyre qu’on ne verra plus: sortie du livre d’un archéologue tué par Daech

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Daech détruit une partie du Théâtre romain de Palmyre

On ne verra plus la Palmyre d'avant Daech, mais les pages d'un livre écrit par Khaled Asaad, archéologue décapité par les terroristes pour avoir refusé de leur révéler l'endroit où étaient cachées des antiquités, ne permettront à personne d'effacer les souvenirs de cette ville.

Un peu plus d'un an après la mort barbare de Khaled Asaad, le fameux ouvrage « Palmyre — histoire, monuments et musée » écrit en 1977 par l'archéologue et son collègue syrien Adnan Bouni a été traduit en russe, indique le site de la chaîne russe Vesti. Une occasion pour la journaliste de la chaîne de parcourir ses pages.

« Les visiteurs doivent aussi prêter attention aux reliefs de deux poutres transversales… Sur l'un d'eux, de droite à gauche, on peut voir la représentation d'un temple avec une rangée de colonnes et une figure du dieu qui porte le croissant de lune sur les épaules…». Ces détails n'existent plus que sur les photos et dans les textes… Il s'agit en effet du temple de Bêl qui a été rasé en 2015 par Daech.

© AFP 2016 Maher AL MOUNES Daech a l'intention de détruire des sites historiques à Palmyre

« On parle beaucoup de Palmyre, à la radio, à la télé, dans les journaux. Mais malheureusement, il faut avouer que notre peuple ne connaît rien de cette ville, ni ce qu'elle représente ni pourquoi elle est célèbre », déplore l'archéologue russe Raouf Mountchaev, qui connaissait personnellement Khaled Asaad.

C'est la principale raison pour laquelle le livre a été traduit en russe, explique-t-il. Et si les trésors de la Perle du désert ont été détruits, les précieuses notes et les observations de l'homme qui incarnait l'âme de la ville empêcheront d'effacer notre mémoire.

