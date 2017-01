Décret Trump: l’Iran suspendra la délivrance de visas aux Américains

© AFP 2016 Saul Loeb Immigration: Trump limoge la ministre de la Justice par intérim

La riposte de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Quelques jours après la décision de Donald Trump d'interdire l'entrée des citoyens iraniens et de six autres pays musulmans aux États-Unis, Téhéran a annoncé qu'il suspendrait la délivrance des visas aux citoyens américains. Cette mesure pourrait toutefois avoir des exceptions, a précisé le chef de la diplomatie iranienne Mohammad-Javad Zarif.

Hier, le parlement irakien, pays également visé par le décret de Trump, a appelé Washington à réviser le document et a voté une mesure de réciprocité interdisant aux Américains de franchir les frontières irakiennes.

Le décret signé par le président américain Donald Trump interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane et suspend l'accueil de réfugiés de Syrie pour une durée indéterminée. D'autres pays sont également visés par cette dernière mesure pour 120 jours. L'exécutif déclare vouloir ainsi empêcher l'entrée dans le pays de terroristes.

