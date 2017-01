LNR et DNR demandent à Poutine et Trump de faire pression sur Kiev pour arrêter la guerre

Efrem Lukatsky Les blindés ukrainiens cherchent à ouvrir une brèche dans le Donbass

Le représentant plénipotentiaire de la DNR au sein du groupe de contact sur l'Ukraine Denis Pouchiline et le président du conseil populaire de la LNR Vladimir Degtyarenko se sont adressés à Vladimir Poutine, Donald Trump et Angela Merkel pour mettre fin aux hostilités dans le Donbass.

« Nous vous demandons d'arrêter l'Ukraine et d’obliger (le président ukrainien Piotr, ndlr) Porochenko à mette fin aux activités criminelles contre le peuple du Donbass. Forcez M. Porochenko à arrêter de tirer sur des innocents et à lever le blocus économique », ont écrit Denis Pouchiline et Vladimir Degtyarenko dans leur déclaration commune.

Et de souligner, « il faut absolument le faire avant qu’il ne soit trop tard. Avant que notre sol ne subisse une catastrophe écologique et humanitaire, détournez ce grand mal! Arrêtez Porochenko! Sauvez le peuple du Donbass! ».

Peu avant midi dimanche, les troupes de Kiev ont tiré près de 900 projectiles contre le territoire de la DNR. Lundi, le pilonnage de la ville de Makeïevka a fait un mort et trois blessés.

Les insurgés affirment également que la zone industrielle de la ville de Iassinovataïa subit des tirs d'artillerie lourde dont l'emploi est interdit dans la zone de conflit conformément aux accords de Minsk destinés à mettre fin à la crise ukrainienne.

Ces dernières 24 heures, les militaires ukrainiens ont bombardé le territoire de la DNR 2 411 fois, d'après le commandant adjoint du commandement opérationnel de la DNR Edouard Bassourine.