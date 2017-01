Des journalistes russes subissent des tirs à Donetsk, un cameraman blessé

Le cameraman de la chaîne télé Life Pavel Tchouprina a été blessé à la jambe lorsqu'il se trouvait en mission à Donetsk, rapporte la chaîne sur son site officiel.

© Photo. Service de presse du Président de l'Ukraine Escalade en Ukraine: les insurgés de Donetsk décrètent un cessez-le-feu

Le pigiste de l'agence vidéo Ruptly Viktor Mirochnikov était également présent dans la zone concernée. « Un obus a volé au-dessus de nos têtes avant de toucher une maison en construction. À en juger par le bruit, ce sont de toute évidence des mortiers », raconte-t-il.

D'après lui, son équipe a quitté la zone dangereuse après que « quatre ou cinq » obus sont tombés à proximité.

La situation dans les territoires contrôlés par les insurgés du Donbass a connu une nette détérioration ces derniers jours. Les forces ukrainiennes et les milices populaires s'accusent mutuellement d'intensifier les tirs.

La dénommée opération antiterroriste est menée par Kiev dans le sud-est de l'Ukraine depuis avril 2014. Le conflit entre les troupes gouvernementales et les insurgés des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk a fait, selon les dernières évaluations des Nations unies, plus de 10 000 morts.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »