Un journaliste de RT pris sous les tirs dans le Donbass raconte

« Notre pigiste a été pris pour cible dans le Donbass. Il va bien », a annoncé Margarita Simonian sur Twitter.

Наш стрингер попал под обстрел в Донецке. Он в порядке.https://t.co/247RJ6GuWZ — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 31 января 2017 г.

​Selon le pigiste de la chaîne Victor Mirochnikov, qui s’est rendu à Donetsk après avoir été informé de la mort d’une femme touchée par un fragment d’obus, le pilonnage a commencé à 16h30, heure de Kiev.

© Sputnik. Mikhail Parhomenko Des journalistes russes subissent des tirs à Donetsk, un cameraman blessé

« Les obus tombaient très près de nous, à quelques dizaines de mètres. Les habitants locaux clouaient leurs fenêtres, quittaient leur maison, car elle avait été complètement détruite. Alors qu’ils essayaient de quitter leur maison, le pilonnage a commencé, les gens se sont précipités au sous-sol. Après une courte accalmie, nous avons essayé de quitter le sous-sol, mais un obus a explosé à seulement 10 ou 15 mètres de nous », raconte le journaliste.

Efrem Lukatsky Les blindés ukrainiens cherchent à ouvrir une brèche dans le Donbass

Il a fait remarquer que pendant tout ce temps, le sous-sol tremblait à cause des tirs permanents.

Et d’ajouter que la voiture de la chaîne russe Life a été transformée en tamis.

« Un obus a volé au-dessus de nos têtes avant de toucher une maison en construction. À en juger par le bruit, ce sont de toute évidence des mortiers », a précisé le pigiste.

D'après lui, son équipe a quitté la zone dangereuse après que « quatre ou cinq » obus sont tombés à proximité.

Des employés des chaînes de télévision russes NTV et Life ont également essuyé des tirs à Donetsk sur fond de regain de tensions dans le sud-est de l'Ukraine.

Le cameraman de la chaîne de télévision Life Pavel Tchouprina a été blessé à la jambe lorsqu'il se trouvait en mission à Donetsk, rapporte la chaîne sur son site officiel.

© Sputnik. John Trast LNR et DNR demandent à Poutine et Trump de faire pression sur Kiev pour arrêter la guerre

La situation dans les territoires contrôlés par les insurgés du Donbass a connu une nette détérioration ces derniers jours. Ces dernières 24 heures, les militaires ukrainiens ont bombardé le territoire de la DNR 2 411 fois, d'après le commandant adjoint du commandement opérationnel de la DNR Edouard Bassourine.

Les représentants des parlements des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, ont adressé une déclaration commune aux dirigeants russe, américain et allemand dans laquelle ils ont appelé les leaders à « arrêter Porochenko » et à faire pression sur les autorités de Kiev pour qu'elles cessent les hostilités dans le Donbass et lèvent le blocus de la région.