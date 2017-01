«Daech améliore ses capacités de bombardement à partir de drones»

© AP Photo/ Daech développe des drones armés clandestinement

Dans un rapport mis en ligne mardi, le CTC, un groupe de réflexion hébergé à West Point mais indépendant de la grande école militaire américaine, analyse une trentaine de pages de documents relatifs à l'achat, la construction et l'utilisation de drones de combat par Deach, découverts en Irak par la chercheuse Vera Mironova, de l'université de Harvard, qui a passé plusieurs jours au sein d'une unité de l'armée irakienne combattant les djihadistes de Daech près de Mossoul.

Ces documents, que la chercheuse a transmis au CTC à fin d'analyse, montrent que Daech a mis en place, depuis au moins 2015, au moins un unité de mise au point et d'utilisation de drones de combat, sur la base d'engins civils modifiés pour emporter des munitions, voire les larguer avec une précision relative sur des cibles.

US Air Force Daech prépare des attaques au drone en Europe

Ces documents démontrent que Daech a mis en place une unité de drone formelle, institutionnalisée et envisage de s'en servir comme armes d'attaque. Les documents, qui figurent dans le rapport, comprennent des formulaires standardisés sur lesquels les opérateurs de drones doivent noter le type de la mission (entraînement, espionnage, bombardement), sa localisation, le type de matériel utilisé, si la mission a été réussie, si non, pourquoi?

Des listes d'achat et des factures ont également été découverts, qui montrent que Daech se fournit en matériel en commandant directement sur internet ou en passant par des intermédiaires dans des pays de la région.

« A court terme, nous devons nous attendre à ce que l'EI améliore ses capacités de bombardement à partir de drones et il est probable que ce genre d'opération devienne plus fréquent et plus mortel », ajoute le CTC.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».