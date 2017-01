Une attaque de Houthis contre une frégate saoudienne fait deux morts (VIDÉO)

Au moins deux marins ont été tués et trois autres blessés dans l'explosion à bord d'une frégate saoudienne qui pourrait être le résultat d'une attaque des rebelles Houthis en mer Rouge, au large de la ville côtière de Hodeida et à 150 km au sud-ouest de Sanaa. Une vidéo de l'incident a été mise en ligne lundi dernier.

Selon la chaîne de télévision al-Masirah citant une source non identifiée dans les forces rebelles yéménites fidèles à l'ex-président Ali Abdullah Saleh, les Houthis auraient coulé l'une des quatre frégates saoudiennes de la classe Al Madinah, de conception française, à l'aide d'un missile antinavire guidé.

Selon l'agence saoudienne SPA, la frégate a été attaquée par un bateau-suicide.

Le commandement de la coalition arabe de soutien au gouvernement en exil à Riyad a présenté l'incident comme le résultat d'une attaque terroriste de trois bateaux-suicide dont deux avaient été détruits et le troisième avait réussi à provoquer une explosion et un incendie à bord de la frégate. Selon un communiqué du commandement, le navire saoudien a poursuivi sa mission de patrouille après avoir éteint l'incendie.

Des femmes soutiennent les Houthis lors d'une défilé militaire au Yémen

Par ailleurs, les Houthis ont déclaré avoir tiré mardi matin un missile balistique contre une base militaire de la coalition sur l'île de Zuqar, dans la mer Rouge, entre le Yémen et l'Érythrée, a annoncé la chaîne al-Masirah. La coalition n'a pas encore confirmé cette revendication.

Depuis mars 2015, la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervient régulièrement au Yémen, afin de restaurer le pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi. À ce jour, l'Onu évalue les victimes de ce conflit à quelque 10 000 morts, dont 3 800 civils.

