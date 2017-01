Escalade du conflit dans le Donbass, tentative d’empêcher le dialogue Russie-USA

La reprise du pilonnage de la république populaire autoproclamée de Donetsk (DNR) par les forces ukrainiennes est une mise en scène visant à faire échouer le dialogue engagé entre la Russie et les États-Unis, a estimé le sénateur russe Alexeï Pouchkov.

« Une brusque aggravation de la situation dans le Donbass est une mise en scène, tout comme le départ théâtralisé de Porochenko de l'Allemagne, démarche réfléchie d'avance. C'est une tentative de faire échouer le dialogue engagé entre la Russie et les États-Unis, que beaucoup en Europe désapprouvent », a déclaré à RT M. Pouchkov, chef de la Commission du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) pour la politique d'information.

Et d'ajouter que la dégradation de la situation profitait avant tout aux partisans du maintien des sanctions antirusses qui constituent une part importante des pays membres de l'Union européenne et de l'Otan.

« Ils ont besoin d'une aggravation de la situation en Ukraine pour mettre Trump devant un fait accompli. C'est une réponse au caractère positif des négociations entre Vladimir Poutine et Donald Trump », a souligné le sénateur.

Selon ce dernier, le comportement du président ukrainien lui-même est appelé à donner des arguments aux partenaires européens de Kiev pour poursuivre l'octroi d'aides à l'Ukraine.

« Porochenko a besoin d'une petite guerre, pas forcément victorieuse, et peu lui importe si cette guerre emporte des vies des militaires ukrainiens et sème la mort parmi les civils. Cela ne le préoccupe manifestement pas. Il s'applique à aggraver la situation afin de donner aux forces qui le soutiennent en Occident un prétexte pour appeler à la mobilisation, à un nouveau round d'assistance à l'Ukraine, à la livraison d'armes létales à Kiev, tâche à laquelle se consacre le sénateur américain John McCain, ainsi qu'à la prorogation des sanctions antirusses », a relevé le sénateur.

Il a écrit par ailleurs sur son compte Twitter que le président ukrainien Piotr Porochenko et ses alliés s'employaient à aggraver à l'extrême la situation en réponse à l'entretien Poutine-Trump et à la perspective de levée des sanctions visant la Russie.

« Cherchez à qui cela profite », a demandé M. Pouchkov.

В ответ на беседу Путин-Трамп и перспективу снятия санкций с России Порошенко и его союзникам нужно резкое обострение. Ищите, кому выгодно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 января 2017 г.

​Auparavant, les autorités de la république populaire autoproclamée de Lougansk (LNR) et de la DNR avaient annoncé une aggravation de la situation dans le Donbass.

