Les militaires ukrainiens pilonnent Donetsk au lance-roquette multiple

Des militaires ukrainiens ont tiré sur Donetsk au moyen de systèmes lance-roquettes multiples Grad, armes interdites par les accords de Minsk, a annoncé Edouard Bassourine, chef adjoint du commandement opérationnel de la République populaire autoproclamée de Donetsk (DNR).

« Nous avons enregistré l'activité des lance-roquettes multiples dans la ville. Nous sommes en train d'étudier les détails et les conséquences de la frappe », selon M. Bassourine.

Les 30 et 31 janvier, les militaires ukrainiens ont bombardé le territoire de la République populaire de Donetsk 2 411 fois, les tirs ont fait six morts et 13 blessés, a ajouté M. Bassourine.

© Photo. Service de presse du Président de l'Ukraine Escalade en Ukraine: les insurgés de Donetsk décrètent un cessez-le-feu

Hier, le ministre russe des Affaires étrangères a appelé Kiev à « cesser immédiatement les provocations armées dans le Donbass, à observer l'accord de trêve et à commencer enfin à mettre en œuvre les accords de Minsk, y compris les ententes ayant trait aux aspects politiques des problèmes actuels. »

De son côté, Kiev a espéré que le Conseil de sécurité de l'Onu arrêterait, comme par magie, toutes les hostilités dans la région de Donbass. Ainsi, la délégation ukrainienne a soumis mardi au conseil un projet de déclaration appelant à restaurer le régime de cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine.

A son tour, le Conseil de sécurité de l'Onu a exhorté à restaurer immédiatement le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et a condamné « l'utilisation d'armes interdites par l'accord de Minsk le long de la ligne de contact dans la région de Donetsk, ce qui a abouti à des morts et blessés parmi les civils ».

© Sputnik. Mikhail Parhomenko Des journalistes russes subissent des tirs à Donetsk, un cameraman blessé

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Les forces armées de la DNR et les forces armées ukrainiennes s'accusent mutuellement d'être responsables de l'intensification des tirs près de la ville d'Avdeïevka.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »