Daech remplit ses caisses grâce au trafic de migrants

Dans une interview au journal La Stampa, le directeur du Département de la sécurité de l'information Alessandro Pansa a déclaré que les groupes terroristes se finançaient grâce au trafic de migrants.

« En Afrique, les réseaux de trafic de migrants sont une autre source de revenu de certains groupes terroristes. Dans ce domaine, il existe un partenariat entre les organisations terroristes et les groupes criminels », a déclaré M. Pansa.

Selon les statistiques officielles du ministère italien de l'Intérieur, un nombre record de migrants, soit plus de 181 000 personnes, sont arrivés dans le pays au cours de l'année 2016.

© Sputnik. Andrei Stenin Daech continue d'infiltrer des terroristes parmi les flux de migrants

« Ces derniers temps, Daech a fortement perdu ses positions. Ses sources de revenus, en particulier la contrebande de pétrole et de trésors archéologiques, seront bientôt épuisées. Nous supposons que les terroristes utilisent le trafic d'êtres humains en tant que nouvelle source de revenu », a précisé M. Pansa.

« En tant que responsable des activités du renseignement, je dois me demander si le phénomène de la migration est irréparable par nature (…). Personnellement, je pense que non », a-t-il conclu.

