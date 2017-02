Pour Berlin, Kiev est responsable de l’escalade dans le Donbass

Berlin suit l'évolution de la situation dans l'est de l'Ukraine avec une anxiété grandissante, et est conscient que la responsabilité du regain de violence incombe, dans une grande mesure, à Kiev, affirme le Suddeutsche Zeitung se référant à ses sources au sein du gouvernement allemand.

© Photo. Service de presse du Président de l'Ukraine Escalade en Ukraine: les insurgés de Donetsk décrètent un cessez-le-feu

Les informations basées entre autres sur les rapports de la mission de l'OSCE permettent à l'Allemagne de conclure que les militaires ukrainiens s'efforcent actuellement de déplacer la ligne de front en leur faveur.

Selon les milieux gouvernementaux allemands, Kiev cherche délibérément à attiser la tension, espérant que l'escalade du conflit mettra en échec les projets du président américain Donald Trump d'assouplir les sanctions antirusses.

« Berlin est conscient que (le président ukrainien Piotr) Porochenko fera feu de tout bois pour empêcher la levée des sanctions contre la Russie », écrit l'auteur de l'article.

Le gouvernement allemand estime cependant que les projets de Kiev pourraient aboutir à un résultat contraire. Ainsi, Donald Trump pourrait alléger les sanctions indépendamment de la situation dans l'est de l'Ukraine. Cela sera un nouveau problème pour Kiev: la Russie obtiendra des avantages et le conflit éclatera avec une vigueur redoublée, souligne le Suddeutsche Zeitung.

« Compte tenu de ce risque, peut-on dissuader l'Ukraine de réaliser ses provocations ? Personne à Berlin n'ose répondre à cette question », conclut l'auteur de l'article.

