L'administration Trump boude les plateaux de CNN

La Maison Blanche refuse d'envoyer ses représentants aux émissions de CNN, privant la chaîne de la voix de l'administration présidentielle US, relate le journal Politico

« Nous envoyons nos représentants aux endroits où, à notre avis, la promotion de notre programme a du sens », a déclaré un fonctionnaire de la Maison Blanche en ajoutant que CNN n'était pas un endroit de ce genre.

Cependant, il a indiqué que cette politique envers la chaîne ne serait pas permanente. Un journaliste de CNN a à son tour supposé que la Maison Blanche « tentait de punir la chaîne et de faire baisser ses taux d'audience ».

Le président US est aussi producteur TV? Trump accuse les médias de mensonges

Selon Politico, les fonctionnaires de l'administration continuent à répondre aux questions des journalistes de la chaîne. Néanmoins, Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche, et Kellyanne Conway, conseillère du président des États-Unis Donald Trump, ne participent pas aux émissions de CNN ces derniers temps.

M. Spicer a démenti les informations selon lesquelles la Maison Blanche boycottait CNN, tout en précisant qu'il répondait aux questions des journalistes de la chaîne lors des points de presse quotidiens.

« Je ne vais pas m'entretenir avec des personnes qui n'ont aucun désir de bien comprendre quelque chose », a néanmoins ajouté le porte-parole de la Maison Blanche.

Trump sermonne les médias US lors d'une rencontre officielle

Donald Trump est connu pour ses relations tendues avec les médias américains. Il accuse la plupart d'entre eux de manque d'objectivité et de professionnalisme. Outre CNN, dont l'abréviation a été définie par M. Trump comme « Clinton News Network » (« la chaîne d'actualités de Clinton », appellation originale « Cable News Network »), il a critiqué le New York Times et le Washington Post.

Lors de sa conférence de presse tenue le 11 janvier, Trump a refusé de répondre à une question d'un journaliste de CNN, Jim Acosta. « Vous ne me poserez pas de question », lui a répondu Donald Trump avant d'accuser CNN de faire de « l'intox »

