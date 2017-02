Pour Trump, les relations avec la Russie doivent «aller de l’avant»

© REUTERS/ Kevin Lamarque Les démocrates redoutent un accord entre Trump et la Russie sur l'Ukraine

Le président américain Donald Trump est conscient des préoccupations de certains congressistes au sujet de la Russie, mais estime que les relations entre les deux pays doivent « aller de l’avant », a déclaré dans une interview à Sputnik le conseiller de M. Trump pour la politique extérieure Walid Phares.

Selon le conseiller, plusieurs parlementaires américains notent que les relations entre les deux pays sont sujettes à controverse, et sont marquées par « bon nombre de problèmes du passé qui persistent jusqu’à présent ».

« Il (Trump, ndlr) comprend la préoccupation de certains membres du Congrès mais indique que nous en sommes à une nouvelle étape et devons aller de l’avant », a souligné M. Phares.

Auparavant, M. Trump a à maintes reprises déclaré qu’il avait l’intention de déployer des efforts en vue de normaliser les relations entre les Etats-Unis et la Russie. Selon le chef d’Etat, cette initiative devrait être bénéfique pour les deux parties.

Samedi a eu lieu la première conversation téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Par la suite, les deux leaders ont indiqué que cet entretien constituait un important pas en avant dans le rétablissement des relations bilatérales. Le Kremlin a souligné que cette conversation avait montré une détermination commune à interagir.

