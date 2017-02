Ban Ki-moon ne se présentera pas à la présidentielle sud-coréenne

L'ex-secrétaire général de l'Onu Ban Ki-moon renonce à se présenter à l'élection présidentielle sud-coréenne, relate l'agence Yonhap. En janvier, il est revenu de New York après huit ans de travail au poste de secrétaire général des Nations unies. Bien qu'il ne se soit jamais déclaré candidat, il était considéré par de nombreux Sud-Coréens comme l'un des favoris du scrutin présidentiel.

« J'abandonne toute volonté sincère d'entreprendre des changements politiques et de travailler à l'union nationale sous ma direction », a déclaré M. Ban lors d'une conférence de presse à Séoul.

Selon lui, il est « déçu de l'attitude égoïste et bornée (de certains milieux politiques) et il est arrivé à la conclusion qu'il serait insignifiant de travailler avec eux. »

Il a également ajouté avoir décidé de mettre fin à sa carrière politique.

« Je vais me retirer de la vie politique. Je suis désolé de décevoir de nombreuses personnes », a-t-il déclaré.

L'ex-secrétaire général de l'Onu n'est pas parvenu à s'assurer le soutien de son parti, alors que son image a été détériorée par des accusations de corruption avec la participation deen lien avec ses proches.

La présidentielle Sud-Csud-coréenne doit se tenir avant fin 2017, après la destitution de Park Geun-hye impliquée dans un scandale.

Le scandale a débuté après qu''il s''est avéré que l''amie de la présidente sud-coréenne Choi Soon-Sil, qui n''a jamais occupé de fonction officielle, s'ingérait dans les affaires du pays.

Suite au scandale, l''Assemblée nationale du pays a voté la destitution de la présidente. Les rênes du pouvoir ont été transmises au Ppremier ministre Hwang Kyo-Ahn.

