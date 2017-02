Exercices de l’Otan en mer Noire: Moscou met en garde

Les premiers exercices navals Sea Shield 2017 (Bouclier maritime 2017) avec la participation de l'Ukraine et de sept pays-membres de l'Otan commencent le 1er février 2017 en mer Noire.

La marine roumaine a déclaré que ces exercices communs durant 10 jours regrouperaient près de 2 800 militaires de la Romanie, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Turquie, des États-Unis, du Canada, de l'Espagne et de l'Ukraine. La participation de 16 navires de guerre ainsi que 10 avions est également prévu.

© REUTERS/ Ints Kalnins La Russie a troublé les plans de l'Otan dans la mer Noire

En commentant les débuts de ces exercices de l'Otan en mer Noire, le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou a affirmé garder un œil sur ces manœuvres pour contrôler la situation.

« Nous espérons que ces exercices se tiendront à une distance sûre de la Russie et qu'il n'y aura pas de provocations à notre égard. Dans tous les cas, nous sommes prêts à relever ces défis », a déclaré M. Choïgou.

Des exercices se tiendront dans la partie est de la mer Noire dans une zone d'environ 80 000 kilomètres carrés.

Dans le cadre des exercices militaires prévus, « l'Otan mettra en œuvre les procédures standard de lutte contre les menaces aériennes, sous-marines et de surface ».

