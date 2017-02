Selon Lavrov, les armes russes aident l'Irak à lutter contre Daech

Moscou soutient Bagdad dans sa lutte contre le groupe terroriste Daech, en lui livrant des armements et du matériel russe, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Nous exprimons notre solidarité avec le peuple irakien dans sa lutte contre Daech. La Russie soutient l'activité des autorités du pays visant à reprendre les territoires occupés par les extrémistes. Nous aidons Bagdad dans cette lutte en lui livrant des armes et du matériel russes qui renforcent la capacité de combat des forces armées irakiennes », a déclaré le ministre lors du Forum russo-arabe de coopération.

© AFP 2016 SAFIN HAMED L'armée irakienne découvre un important stock d'armes chimiques à Mossoul

M. Lavrov a également évoqué l'opération de Mossoul. Selon lui, elle doit être menée à son terme.

« Bien sûr qu'il est important de mener l'opération de Mossoul à son terme en assurant néanmoins la sécurité des civils », a-t-il souligné.

Le ministre a en outre indiqué que Moscou saluait la normalisation des relations turco-irakiennes.

Le 17 octobre 2016, l'armée irakienne, les milices chiites et les Peshmergas kurdes, soutenus par l'armée de l'air irakienne et l'aviation de la coalition dirigée par les États-Unis, ont lancé une opération visant à libérer Mossoul. La partie est de la ville a été complètement libérée alors que sa partie ouest, située sur l'autre rive du Tigre, est toujours sous l'emprise des terroristes.

