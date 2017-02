Bachar est en pleine forme, merci!

Le 27 janvier, les rumeurs selon lesquelles Bachar el-Assad serait mort ont été démenties par la présidence syrienne sur son compte Twitter.

« Le président Assad est en excellent état de santé… Bachar el-Assad ne souffre d'aucune maladie et il poursuit normalement ses activités quotidiennes », a annoncé la présidence en réaction aux rumeurs diffusées par certains médias et réseaux sociaux, selon lesquelles M. Assad serait dans un état critique après un AVC.

Mardi, c'est un président syrien en pleine forme qui a participé en personne à une rencontre avec des industriels des banlieues de Damas.

La rencontre a porté sur les possibilités de redressement de la production locale, a confié à Sputnik une source syrienne. De nombreux industriels ont perdu leurs fabriques suite à la guerre, mais ils n'ont pas baissé les bras et ont ouvert de petits ateliers dans l'espoir de pouvoir relancer leur production.

« La volonté de vivre des Syriens est un des principaux facteurs de la résilience de la Syrie face aux épreuves. Les industriels syriens poursuivent avec ténacité leur travail en dépit des pertes subies. C'est la source de notre fierté nationale », a alors affirmé Bachar el-Assad.

Il convient de noter que des rumeurs sur l'état de santé du président syrien circulent régulièrement dans la presse.

En novembre 2015, des médias des pays du Golfe ont annoncé qu'il avait subi une attaque cérébrale. En février 2016, la même information a été diffusée par la chaîne d'information Al-Arabiya.

La mort de Bachar el-Assad a été plusieurs fois annoncée depuis le début de la crise syrienne. En mars 2013, il aurait été tué par un groupe de combattants à Damas. En mars et en décembre 2015, il a été affirmé qu'il avait été abattu par un de ses gardes du corps.



