De l’aide humanitaire russe pour 4000 civils syriens en 24h

Selon l'information fournie par le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, la Russie a réalisé huit actions humanitaires dans plusieurs régions syriennes ces dernières 24 heures.

« Ces dernières 24 heures, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a réalisé huit actions humanitaires: six à Alep, une à Lattaquié et une dans le quartier Jaramana, situé dans la banlieue sud-est de Damas (…). 4037 habitants ont obtenu l'aide humanitaire », indique le Centre.

Selon les données du Centre, les civils d'Alep et du sud-est Damas ont reçu plus de 3,2 tonnes de pain, une millier de repas chauds et 400 colis contenant des aliments. De plus, des écoliers d'Alep et de la ville de Lattaquié ont obtenu plus de 770 sacs à dos et des colis contenant des cadeaux. La masse totale de tous les articles humanitaires a atteint 5,7 tonnes.

Les avions russes ont aussi utilisé des plateformes parachutées pour livrer de 20,8 tonnes de denrées alimentaires fournies aux autorités syriennes par l'Onu dans la ville de Deir ez-Zor. D'après le Centre russe, aucun autre pays n'a réalisé d'actions humanitaires sur le territoire de la Syrie.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov a constaté qu'alors que de pays nombreux et organisations internationales multiplient les déclarations concernant les conditions très difficiles qui règnent à Alep, ils n'entreprennent pourtant aucune démarche réelle pour aider la population civile.

Depuis le début du conflit syrien, la Russie accorde une aide humanitaire conséquente au pays martyr. Vivres, médicaments… plus de 1 000 tonnes d'aide ont déjà été livrées.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »