L'armée syrienne expulse Daech de huit localités en 24 heures

« En 24 heures, les troupes gouvernementales syriennes ont libéré huit communes de groupes armés de l’organisation terroriste internationale Daech », indique la source dans son bulletin, précisant que six localités avaient été libérées dans la province d’Alep et deux autres dans celle de Homs.

Au total, l’armée syrienne a expulsé les terroristes de Daech de 29 villes et villages depuis le 1er janvier, soit une superficie de près de 913 kilomètres carrés précise le centre.

