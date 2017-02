L’Indonésie interdit les «fake news» par une fatwa

Les autorités musulmanes s'inquiètent du nombre croissant de « fake news » au sujet des musulmans sur des réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter. Elles estiment que ces fausses actualités contribuent à l'augmentation des conflits ethniques et religieux.

Selon les autorités indonésiennes, la situation est d'autant plus inquiétante que l'Indonésie possède le plus grand nombre d'abonnés Facebook et Twitter en comparaison aux autres pays musulmans.

« Nous allons lancer une fatwa le plus vite possible car la situation est très alarmante », déplore Maruf Amin, le chef du conseil des oulémas.

Cependant, malgré tout le sérieux de ce problème, une fatwa n'est pas forcément une condamnation mais un avis religieux.

Elle ne deviendra obligatoire qu'après la mise en place du décret gouvernemental édictant les mesures qui seront appliquées à l'encontre de ceux qui violeraient la fatwa en question.

Parmi des cas récents de fatwa, on trouve celle de 2016 qui appelait les paysans du pays à renoncer à bruler l'herbe afin d'obtenir de nouveaux terrains agricoles. Des incendies, qui ont lieu tous les ans, amènent à ce que la fumée recouvre parfois tout le sud-est de l'Asie.

En outre, il est fort possible que la fatwa sur les dégâts des « fake news » soit également ratifiée par le gouvernement indonésien.

Auparavant, le président de l'Indonésie Joko Widodo avait plusieurs fois appelé les réseaux sociaux à refuser la diffusion de toute information non-confirmée.

Les autorités indonésiennes ont même organisé une réunion avec des représentants de Facebook en Indonésie afin de leur demander de l'aide.

Néanmoins, toutes ces mesures qui devaient arrêter ou au moins diminuer les conflits politiques, ethniques et religieux n'ont pas eu le résultat désiré.

