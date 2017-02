L’organisateur présumé d’un attentat en Tunisie arrêté en Allemagne

Dans cadre d'une vaste opération policière menée dans l'Etat-région de Hesse, les forces de l'ordre allemandes sont parvenues à arrêter un Tunisien recherché dans son pays pour implication dans l'attentat du musée du Bardo perpétré le 18 mars 2015.

Plus d'un millier de policiers ont participé au coup de filet visant 54 appartements, bureaux et mosquées de la région. Seize autres suspects âgés de 16 à 46 ans font l'objet de vérifications.

Un ressortissant tunisien de 36 ans, accusé en Tunisie d'avoir participé à l'attaque terroriste contre le musée du Bardo le 18 mars 2015, est soupçonné d'être un recruteur de Daech et d'avoir monté un réseau du groupe terroriste en Allemagne.

Le terroriste présumé a séjourné en Allemagne de 2003 à 2013. En 2015, il est revenu dans le pays en tant que demandeur d'asile.

