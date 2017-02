La Moldavie dit NON à l'installation d'un bureau de liaison de l'Otan à Chisinau

© Fotolia/ Leonid Andronov La Moldavie insiste sur la reconnaissance de sa neutralité par l’Otan

Le président moldave Igor Dodon a déclaré mercredi aux journalistes qu'il comptait se prononcer contre l'ouverture d'un bureau de liaison de l'Otan à Chisinau lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

Les 6 et 7 février, le président moldave effectuera sa deuxième visite officielle à Bruxelles comme président moldave. Il entend rencontrer la direction de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Otan.

« La rencontre avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg est déjà prévue. Lors de cette rencontre, j'exprimerai ma position officielle. Nous estimons que la Moldavie n'a pas besoin d'ouvrir un bureau de l'Otan. La Moldavie est un pays neutre », a expliqué le président moldave.

Fin novembre 2016, le premier-ministre moldave et le secrétaire général de l'Otan ont signé un accord sur l'ouverture d'un bureau de liaison de l'Otan à Chisinau. Bien qu'Igor Dodon ait critiqué cet accord, s'opposant à toute tentative d'entraîner la Moldavie dans des blocs militaires, la majorité parlementaire a approuvé en seconde lecture l'ouverture du bureau, avant la prise de fonctions du nouveau président.

Selon sa Constitution, la Moldavie a un statut de neutralité, mais depuis l'an 1994, la République coopère avec l'Alliance dans le cadre d'un partenariat individuel. En outre, selon les sondages d'opinion, la majorité des citoyens de la Moldavie sont opposés à l'adhésion de leur pays à l'Otan.

