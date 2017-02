National Geographic: la «ruée vers l’ambre» s’empare de l’Ukraine

Le correspondant du National Geographic John Wendle a consacré un article à sa visite dans les faubourgs de la ville de Doubrovitsa, dans le nord-ouest de l’Ukraine.

Selon le journaliste, les environs de cette ville font penser à un « Far West ukrainien avec des milliers d’acres de forêts de bouleaux et de pins dévastées dont les sols sablonneux cachent l’équivalent de millions de dollars en ambre ».

Comme à chaque « ruée vers l’or », la recherche des pierres semi-précieuses est accompagnée de violences. Des bandes et la mafia rivalisent pour le contrôle des terrains les plus riches et on entend parler souvent de la lutte pour le contrôle des territoires que se livrent des fonctionnaires corrompus, écrit l’auteur.

Pour effectuer l’extraction de l’ambre, on fait appel à des dizaines de milliers de résidents locaux pauvres qui enlèvent illégalement la couche supérieure du sol à l’aide de pompe puissantes et creusent ensuite la terre afin de trouver les pierres. Ils ont ainsi créé des milliers de fosses qui ont pratiquement détruit les forêts.

« D’un côté de la route, plusieurs hectares d’arbres ont été sciés afin de nettoyer le territoire pour les recherches de l’ambre et l’on a vu apparaître un paysage lunaire semé de trous ressemblant à des cratères de bombes et à des tranchées de l’époque de la guerre. (…) On dirait qu’une tornade a frappé cette localité », s’étonne John Wendle.

Selon lui, un résident local a comparé la situation dans la région avec celle qui régnait à Chicago dans les années 1920. Cependant, selon l’auteur, « la ville est plus petite alors que les mafias sont encore plus violentes ».

