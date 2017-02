Nadejda Savtchenko: Piotr Porochenko est un traître pour son peuple

Accusée plus tôt de haute trahison pour avoir rencontré des opposants du Donbass et de Donetsk à Minsk, Nadejda Savtchenko retourne la monnaie de sa pièce au président du pays en le traitant ni plus ni moins que de traître.

« Mon ennemi est celui qui fait du mal à mon peuple, celui qui fait que la vie des gens est de pire en pire. Oui, je crois qu'il (Piotr Porochenko, ndrl) est l'ennemi du peuple », a déclaré Mme Savtchenko dans une interview à Novoe vremja.

Savtchenko entend mener un combat contre Porochenko avec tous les moyens légaux, y compris des moyens politiques.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Nadejda Savtchenko accusée de haute trahison

Aujourd'hui, elle est une députée sans étiquette.

Le 22 décembre 2016, la Rada l'a exclue de la délégation ukrainienne de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en l'accusant de haute trahison. Auparavant elle avait été également exclue pour la même raison du parti Batkovshina.

