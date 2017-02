L’UE s’apprête à renoncer aux frais de roaming

Selon le communiqué de presse diffusé par la Commission européenne ce mercredi, les représentants du Parlement européen, du Conseil européen et de la Commission européenne sont parvenus à un accord afin de régler la situation du marché de gros de l'itinérance (roaming en anglais), c'est-à-dire les prix que les opérateurs se fixent mutuellement quand leurs consommateurs utilisent d'autres réseaux via le roaming dans l'Union européenne.

« C'était la dernière pièce du puzzle. Le 15 juin, les Européens seront capables de voyager dans l'UE sans frais de roaming. Nous avons également assuré que les opérateurs pourraient continuer de se concurrencer, afin de fournir les propositions les plus attrayantes pour les marchés locaux », signale le vice-président pour le Marché unique numérique Andrus Ansip, cité dans le communiqué de presse.

La décision prise représente une étape décisive pour lancer la stratégie « roam-like-at-home » (roaming comme chez soi) à partir du 15 juin prochain, comme le prévoit le règlement (Telecom Single Market, TSM).

Ainsi, en se déplaçant sur le territoire de l'Union européenne, les consommateurs seront capables d'appeler, d'envoyer des SMS ou de consulter leurs téléphones portables pour le même prix que dans leur pays d'origine. L'accord rend la stratégie « roam-like-at-home » applicable pour les personnes physiques et morales, en assurant la couverture des prix et en gardant les marchés nationaux de roaming en gros compétitifs.

