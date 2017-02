Washington aurait promis à Kiev de ne pas modifier sa politique à son égard

La représentante permanente des États-Unis auprès de l'Onu Nikki Haley a assuré Kiev que la nouvelle administration américaine ne reconnaîtrait pas la séparation de la Crimée de l'Ukraine et son intégration à la Russie, a annoncé mercredi l'ambassadeur ukrainien auprès des Nations unies Vladimir Eltchenko.

Selon le diplomate, l'entretien avec Nikki Haley a eu lieu « il y a quelques jours » et a produit une très bonne impression.

« Elle (Haley) a confirmé les principes fondamentaux concernant la politique des États-Unis à l'égard de l'Ukraine, notamment le soutien inconditionnel de notre intégrité territoriale », a-t-il dit aux journalistes.

Il a ajouté que l'entretien avait également porté sur les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie, qui ne seront pas « menées au détriment de l'Ukraine ».

M. Eltchenko a signalé que depuis son arrivée à New York, il y avait eu quatre ou cinq changements d'administration, la position des États-Unis envers l'Ukraine indépendante étant toutefois restée invariable.

« On dirait parfois que les administrations républicaines étaient même plus positives à l'égard de l'Ukraine que les démocrates », a-t-il dit à propos d'un changement de politique éventuel à Washington.

Donald Trump a déclaré pendant sa campagne électorale qu'il pourrait envisager la reconnaissance de la Crimée en tant que partie de la Russie.

« A ce que j'ai entendu dire, le peuple de la Crimée préférerait être avec la Russie, plutôt que rester là où il se trouvait avant », a-t-il signalé dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC.

Selon lui, « il faut en tenir compte ». En outre, il s'est déclaré ces derniers mois prêt à améliorer les relations avec la Russie.

Le 16 mars 2014, les autorités de la Crimée et de la ville de Sébastopol ont organisé un référendum sur la réunification avec la Russie. 96,7% des Criméens et 95,6% des habitants de Sébastopol se sont prononcés pour la réunification.

Le 18 mars 2014, le président russe Vladimir Poutine a signé l'accord sur l'intégration de la Crimée et de Sébastopol à la Russie et le 21 mars, le document a été ratifié par l'Assemblée fédérale.

Kiev refuse de reconnaître le rattachement de la Crimée à la Russie malgré les résultats sans appel du référendum.

